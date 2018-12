Assaltantes obrigam vítima a ficar apenas de cueca em Paripe

Um homem de 37 anos foi assaltado, espancado e esfaqueado no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã deste domingo (16). A vítima foi obrigada a entregar também as roupas que estava vestindo e foi socorrida pela Polícia Militar para o Hospital do Subúrbio, onde deu entrada às 6h45.

O homem contou para os investigadores do posto policial do hospital que estava na rua Pará quando foi abordado por dois assaltantes. Além de levar os pertences da vítima, como celular e carteira, os bandidos exigiram que ele entregasse as roupas que vestia. Eles o deixaram apenas de cueca.

O rapaz também foi agredido com um golpe de faca no abdômen e pauladas pelo corpo. Uma viatura da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Paripe) passou pelo local após o crime e socorreu a vítima para o hospital. O estado de saúde não foi divulgado.

Baleado

Na noite de sábado (15), Cleidson Santana Dalto, 32 anos, estava na porta de casa quando foi baleado, no Jardim Lobato, também no Subúrbio Ferroviário. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) e contou para os investigadores da unidade que os bandidos estavam em um Corsa, preto.

A vítima disse que não conseguiu ver a placa do veículo, mas disse para a polícia que os homens fizeram apenas um disparo enquanto passavam pela rua. A bala acertou a perna esquerda de Cleidson, e o estado de saúde dele não foi divulgado.