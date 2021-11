Assalto a ônibus termina em tiroteio na Avenida Suburbana

Um assalto a ônibus terminou com tiroteio e pânico no Subúrbio na manhã desta quarta-feira (24). O crime aconteceu na Avenida Suburbana, por volta das 5h, no ônibus da empresa Plataforma que fazia a linha Paripe x Barra. Os suspeitos entraram no coletivo na altura da empresa de ônibus Plataforma, antiga garagem da Praia Grande.

Em entrevista à TV Bahia, uma das passageiras contou que os assaltantes foram agressivos e levaram os pertences, como celulares e dinheiro. No entanto, uma viatura da 19ª CIPM fazia rondas na região, e ao avistaram os policiais, os bandidos pediram para descer do ônibus.

Alguns passageiros correram atrás dos assaltantes e acionaram a polícia. Em nota, a PM informou que os policiais acompanharam o ônibus e três suspeitos atiraram contra a viatura, iniciando um tiroteio.

Após a perseguição, um dos suspeitos foi encontrado baleado em um dos barcos na praia da Rua do Fogo. Ele estava com uma arma de brinquedo e foi socorrido para o Hospital do Subúrbio. Os outros conseguiram fugir.

O coletivo com os passageiros foi levado ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) para registro da ocorrência.