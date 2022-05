Assalto na Ufba: Estudante tem o carro roubado em estacionamento

Uma estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia teve o carro levado, por volta das 9h, desta sexta-feira (20). O assaltante circulava pelo campus, na Graça, disfarçado de catador de materiais recicláveis.

Segundo nota da Ufba, o homem vestia colete identificador e um saco com latas de alumínio, que ele recolhia e que abandonou. O autor do assalto já foi identificado pela vítima e por policiais, através das imagens obtidas pelas câmeras do sistema de vigilância.

Nas redes sociais, a vítima comentou o caso: "Roubaram meu carro e meu celular no estacionamento da Faculdade de Direito da UFBA hoje de manhã e é bizarro estar no lugar da vítima dessa vez. É desesperador, a gente fica de mãos atadas e se sentindo bem inútil diante da violência, sem saber mesmo o que fazer", diz publicação.

A estudante publicou que está bem fisicamente, mas disse que "a sensação de insegurança naquele campus não vai passar tão cedo".

A equipe da Coordenação de Segurança prestou assistência imediata à vítima, que foi acompanhada ate a Delegacia de Furtos de Veículos, onde foi feito registro policial da ocorrência.

A Ufba afirmou ter entrado em contato com a Ronda Universitária da Polícia Militar, reforçando o pedido de intensificação do patrulhamento no campus do Canela.

As ruas fazem parte do sistema viário de Salvador, e ligam os bairros da Graça e Canela, com grande circulação de pedestres e de veículos.

Violência na universidade

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi palco de uma tentativa de assalto no último dia 28 de abril. Um homem armado adentrou o campus de Ondina, onde tentou levar o carro de um professor da Universidade. Ninguém ficou ferido.

De acordo com nota da instituição, o professor acionou a segurança quando percebeu que seu veículo havia sido invadido. O guarda entrou em contato com a portaria principal, através de rádio comunicador, e os portões foram fechados. Impedido de sair de carro, o assaltante abandonou o veículo, assim como os pertences da vítima, e fugiu a pé.

Os seguranças não tentaram impedir a fuga, uma vez que o suspeito estava armado. A Polícia Militar foi acionada e chegou a perseguir o assaltante no local. Imagens do sistema de vigilância eletrônica da universidade foram encaminhados à Polícia.

A UFBA solicitou à Polícia Militar a intensificação do patrulhamento no entorno dos campi e garantiu que foi atendida, com o policiamento ostensivo nas entradas e saídas dos campi, e durante a noite.

"Esta reação é consequência do conjunto de ações que a Reitoria da UFBA determinou, visando a proteger seu espaço físico da escalada de violência que aflige a sociedade baiana e brasileira, em função da grave crise social que o país atravessa", diz nota.

As medidas tomadas pela Universidade incluem a intensificação de rondas internas com motos, o reforço das equipes de vigilância até o limite permitido nos contratos, e o incremento do sistema de câmeras de vigilância.