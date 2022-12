Assaltos à mão armada assustam moradores do bairro Vale dos Rios

Sair cedo para trabalhar ou até ir à padaria para comprar pão estão entre os momentos mais complicados para os moradores da rua Tibúrcio de Castro, no Vale dos Rios, em Salvador. A onda de assaltos no local tem assustado quem mora em condomínios e que precisam sair para fazer as atividades básicas do dia a dia.

Nesta sexta-feira (16), por volta das 18h, um morador voltava da rua, quando foi surpreendido por um assaltante que retirou a arma da cintura e apontou para a vítima, que não teve reação e entregou o celular. O suspeito saiu correndo com o pertence, enquanto o homem vai embora com as mãos levantadas com medo de receber um tiro pelas costas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento.

A síndica de um dos prédios do condomínio, Luíza Menezes, de 59 anos, relatou que no mesmo dia, um outro suspeito tentou furtar o apartamento de duas moradoras usando a mesma tática. O homem chegou a entortar a grade da janela para conseguir entrar na moradia e pegar uma televisão, mas a dona do imóvel chegou a tempo e gritou para intimidá-lo.

"Em menos de 30 dias já foram 3 ocorrências. Migraram do roubo de carro para assalto levando celular", explica.

Além dessas duas ocorrências, em novembro, uma mulher desceu até a portaria do prédio para pegar uma encomenda por volta das 20h e acabou sendo assaltada.

"Houve também o assalto de uma senhora ontem. Ainda levou uma coronhada na cabeça que o ladrão deu. Ela passeava com o cãozinho e não deve ter entendido o porque de ter batido nela", contou. A síndica ainda revelou que há diversos roubos a veículos pela região e que os assaltantes têm deixado no fundo do condomínio os veículos que são levados.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para averiguar se há rondas pela região e, de acordo com a 39ª CIPM, "a unidade não foi acionada para atender esse delito e reitera que faz rondas e abordagens a veículos e transeuntes em atitude suspeita rotineiramente no local".