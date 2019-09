Assessor de deputado do PSL divulga vídeo em que atira contra foto de Lula

Foto: Reprodução

Candidato a suplente de senador pelo PSL do Ceará em 2018, o policial civil Alberto Vieira Júnior divulgou nas redes sociais vídeo em que efetua diversos disparos com uma arma de fogo contra uma foto do ex-presidente Lula (PT).

No vídeo, o pesselista, atualmente lotado como assessor parlamentar do gabinete do deputado estadual André Fernandes (PSL) na Assembleia, recomenda a prática ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, como uma forma de "extravasar" sentimento de raiva.

"Janot, a gente faz é assim, para não tirar a vida de ninguém. Bota uma foto e descarrega. Babau, sai toda a raiva", diz. Na semana passada, Janot protagonizou polêmica após revelar que chegou a ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) armado e com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes.

No vídeo, o assessor aparece fazendo dez disparos contra a imagem do ex-presidente, mas erra um dos tiros.

Nesse domingo, 29, O POVO procurou tanto André Fernandes quanto os presidentes do PT em Fortaleza e no Ceará para que eles comentassem o caso, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.