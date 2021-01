Assessor e diretora de hospital são exonerados após furo de fila da vacina em Manaus

O Governo do Estado do Amazonas exonerou na segunda-feira (25) o assessor técnico Gerberson Oliveira Lima, que recebeu indevidamente a vacina contra a covid-19. Além dele, Michele Adriane Pimentel Afonso, diretora do Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, também foi exonerada, já que foi a responsável por tê-lo incluído na lista.

A lista de vacinados pela prefeitura de Manaus foi divulgada após ordem judicial. De acordo com o documento, Gerberson — que era comissionado da Casa Civil do governo amazonense — constava como integrante do grupo de "trabalhadores de saúde". Já Michele era funcionária concursada e deve responder a um Processo Administrativo Disciplinar.

No Amazonas, as investigações sobre os "fura-filas" da vacina da covid-19 estão sendo investigados pelo Ministério Público do Estado em parceria com o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Por conta do alto número de denúncias, a vacinação chegou a ser suspensa na quinta-feira (21), retornando apenas no sábado (23).