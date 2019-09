Assessoria financeira: ficção x realidade

Recentemente na novela A Dona do Pedaço, exibida pela Rede Globo, uma das personagens centrais da trama foi envolvida por uma pessoa que se apresentou como consultor financeiro que mancomunado com outros dois personagens tramou para convencê-la a investir todo seu patrimônio em investimentos de alto risco com o objetivo premeditado de fazê-la perder toda a sua fortuna. Imagino que isso aguça a curiosidade das pessoas que não conhecem o mercado de capitais. Cabe a nós, que trabalhamos nesse mercado há mais de uma década esclarecer a diferença entre ficção e realidade.

O assessor financeiro tem como dever entender o perfil do cliente e apresentar produtos aderentes ao seu perfil. É um trabalho cuidadoso que envolve muita atenção, responsabilidade e é regulado por instituições de controle como a CVM (Comissão de Valores Mobiliários). No caso citado, a cliente foi direcionada a investir todos os seus recursos em um único produto e esse é um grande erro! A base para construção de uma carteira de longo prazo é a diversificação da carteira em diversos produtos e em diferentes níveis de risco.

Toda profissão tem bons e maus profissionais, direcionar investimentos fora da regulamentação da CVM é crime. Para se livrar de situações como essa o cliente deve buscar conhecer a fundo seu assessor, buscar referências, conhecer seu histórico e currículo e também saber se ele está registrado na CVM.

Outro ponto importante é que existe uma fantasia de que ao fazer investimentos é possível perder todo o capital. Quando se monta uma carteira diversificada com responsabilidade e horizonte de tempo, a chance de se perder tudo é a mesma de se ganhar sozinho na loteria. No mercado financeiro, existem produtos reais e regulados, todos eles têm suas características explícitas e são amplamente divulgadas. Investir em diamantes de sangue ou alternativas semelhantes fazem parte da imaginação dos investidores que infelizmente ainda acreditam que existem alternativas simples e rápidas de ganhar dinheiro fácil.

Para investir bem é necessário contar com três elementos: diversificação (para reduzir os riscos e estar preparado para vários cenários), assessoria (para acompanhar os investimentos e apresentar soluções de qualidade) e tempo (o principal elemento de enriquecimento). Os investimentos só maturam e mudam de patamar ao longo do tempo.

Por isso, é tão importante ter uma assessoria especializada e personalizada na hora de investir para que se tenha tranquilidade e paz de espírito quanto ao investimento do patrimônio. As corretoras como a XP são especialistas no que fazem, oferecem uma maior qualidade de produtos com uma assessoria personalizada que faz uma enorme diferença no acompanhamento e no resultado dos investimentos.



Lucas Leal é assessor financeiro e sócio da RGC Invest Agente Autônomo de Investimentos XP

