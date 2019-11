Assessoria nega morte de Gugu Liberato; novo boletim sai nesta sexta

Foto: Divulgação

A assessoria de comunicação do apresentador Gugu Liberato divulgou, na noite desta quinta-feira (21), um comunicado oficial negando a morte do apresentador.

Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Orlando, nos Estados Unidos, onde mora, sendo acompanhado por uma equipe médica local. Um novo comunicado sobre o estado saúde dele só será divulgado nessa sexta (22).

Gugu caiu de uma altura de cerca de quatro metros e bateu a cabeça na quina de um móvel. Familiares do apresentador embarcaram na manhã desta quinta em Guarulhos, São Paulo, para Orlando, onde o apresentador vive com os três filhos. A mãe dele, dona Maria do Céu, de 90 anos, está entre os que viajaram.

Na nota desta sexta, a assessoria enfatizou que Gugu está vivo e que a família será a primeira a ser informada sobre o novo quadro.

“Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestação de apoio”, diz o texto.

Leia o comunicado na íntegra:

“Nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente (uma queda) em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação.

Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas.

Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica.

De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família.

Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos a manifestação de apoio.

Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos.”