Associação arrecada fundos para programa de visitas educativas no Teatro Castro Alves

Quem nunca teve curiosidade de saber como o Teatro Castro Alves (TCA) funciona por dentro? A vontade pode se tornar realidade com o TCA de Perto - Programa de Visitas Educativas no Complexo em 2021. Para dar vida à iniciativa, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) realiza uma campanha de financiamento coletivo até 19 de janeiro.

A meta mínima é arrecadar R$50.833 para que o programa Matchfunding BNDES+ 2020 triplique o valor para R$152.500. A campanha funciona através do site Benfeitoria e as doações vão de R$ 15 a R$ 5 mil, com recompensas diversas para os colaboradores, que vão de fotos históricas do complexo a um concerto de câmara da Orquestra Sinfônica da Bahia em sua empresa.

O dinheiro será usado para criar a estrutura para tornar as visitas educativas gratuitas possíveis, acontecendo em português, libras e inglês, de terça a sábado, durante seis meses do próximo ano.

Mais de 25 mil pessoas terão a oportunidade de conhecer o Teatro Castro Alves bem de perto e descobrir o que acontece nos bastidores: como é o cotidiano da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), como os cenários e figurinos são construídos no Centro Técnico, como são as salas de ensaio, os camarins e até mesmo descobrir algumas das passagens secretas que existem por lá.

Tudo será feito de acordo com todos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades médicas para controle da pandemia do Coronavírus. Os grupos terão, no máximo, 16 pessoas.

Além disso, o dinheiro financiará o restauro de duas importantes obras assinadas por artistas baianos que estão em exposição permanente no Foyer da Sala Principal: "O Cangaceiro" de Mário Cravo Jr. e o painel "Fundação da Cidade de Salvador" de Carybé.

O presidente da ATCA, João Américo Bezerra, acredita que a forma de financiamento do 'TCA de Perto' reforça a crença da entidade de que é preciso estreitar os laços entre a sociedade civil e os espaços de cultura.

“Em um momento em que os palcos estão sem receber público em função da pandemia, é importante pensar em outros usos para os equipamentos culturais que podem se converter em espaços de convivência cidadã e promoção do bem-estar por meio da arte e da cultura, bem como em sua relação com a cidade”, comenta o presidente da entidade.

O programa de visitas educativas do TCA foi selecionado pelo Programa Matchfunding BNDES+ 2020, que funciona da seguinte forma: a cada R$ 1 doado, o “TCA de Perto” receberá mais R$ 2 do BNDES. Essa é uma campanha “tudo ou nada”, ou seja, a ação só sai do papel se a meta for atingida.

Considerado o maior equipamento cultural da Bahia, o Complexo Teatro Castro Alves é um marco da arquitetura moderna em Salvador. Tombado em 2014 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), é patrimônio cultural nacional.

O TCA é um ícone da arquitetura moderna brasileira, um complexo cultural cuja história está entrelaçada com a cultura da Bahia e do Brasil. A edificação, com sua arquitetura única, é testemunha e parte do desenvolvimento urbano de Salvador, encravada no Centro da capital baiana, articulando diversos bairros e projetando-se para a Praça Dois de Julho, no Campo Grande, cartão postal da cidade.

O teatro foi inaugurado em 1967, através de uma lendária trajetória de construção e reconstrução, permanecendo em constante renovação. Seus três palcos - Sala Principal, Concha Acústica e Sala do Coro - são cenários fundamentais das artes do país, tendo recebido os principais nomes de nosso contexto cultural, bem como variados artistas internacionais.