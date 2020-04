Associação de Mulheres Quilombolas doa máscaras para hospital

A Associação de Mulheres Quilombolas Guerreiras de Cardeal da Silva confeccionou 100 máscaras para os profissionais de saúde do Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. Os equipamentos foram entregues nesta quarta-feira (22) na unidade. A iniciativa partiu da presidente da associação Lilia Oliveira; os tecidos e materiais utilizados na confecção foram doados por amigos e parceiros.

(Foto: Reprodução)

O diretor do Hospital Regional Dantas Bião, Francisco Bernardo, classificou a ação como gratificante. "Agradecer primeiramente a Deus por ter pessoas altruístas, que ainda se preocupam com os demais num momento tão difícil", comemora. A gerente de enfermagem Clarice Oliveira também ficou feliz com a doação. "Feliz com a humildade de pessoas de uma cidade tão pequena como Cardeal da Silva, tendo essa preocupação com o hospital, onde sabermos da importância, desse calor humano", finaliza.





