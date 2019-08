Associação Nacional de Jornais repudia declarações de Bolsonaro sobre imprensa

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) publicou nota oficial repudiando declarações do presidente Jair Bolsonaro, a respeito da imprensa, nesta quinta-feira (22). Além de atacar o trabalho das empresas jornalísticas, ele afirmou que o Valor Econômico "vai fechar". O motivo, segundo o presidente, é o fim da obrigatoriedade de empresas de capital aberto publicarem seus balanços em jornais, previsto em medida provisória editada pelo seu governo no início do mês.

Confira a nota da ANJ na íntegra:

"A Associação Nacional de Jornais (ANJ) repudia as equivocadas manifestações do presidente Jair Bolsonaro a respeito da imprensa. A ANJ lembra que o presidente sancionou em abril passado uma nova e moderna legislação para a transição digital da publicação de balanços e, menos de quatro meses depois, editou a MP 892, cancelando-a em, como ele mesmo admitiu, "retribuição" à cobertura dos jornais.

Além de desconhecer que todo o papel de imprensa provem de florestas renováveis, o presidente ignora mais uma vez a relevância da atividade jornalística, sobretudo em uma era em que a desinformação e o sectarismo transbordam de redes sociais e manifestações oficiais.

Brasília, 22 de agosto de 2019.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS - ANJ"