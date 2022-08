Associações de imprensa lançam nota em defesa da liberdade e da democracia

Liberdade de imprensa e o respeito aos resultados eleitorais. São estes os pontos defendidos por uma carta assinada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) e pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), lançada nesta terça-feira (2).

A publicação destaca "a importância da atividade ampla e independente da imprensa livre no combate à desinformação que tanto mal causa às democracia". A carta, que cita a "missão jornalística, será divulgada pelos associados das três entidades.

A carta vem a público após dois outros grandes manifestos em favor da democracia, que devem ser lidos no dia 11 de agosto, em evento na Universidade de São Paulo (USP).

"Com base em seus princípios de defesa das liberdades de imprensa, de opinião, de informação, Abert, Aner e ANJ vêm a público reafirmar seu compromisso com o Estado de Direito e as decisões soberanas das eleições, referendadas por uma Justiça Eleitoral cuja atuação tem sido reconhecida internacionalmente", diz o documento.