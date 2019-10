Um asteroide de 14 metros de diâmetro pode atingir a Terra daqui a 65 anos, mais especificamente no dia 16 de setembro de 2084. A informação foi revelada pela Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

O objeto espacial é batizado como "2019 SU3" foi adicionado pela agência em sua "lista de risco". O asteroide é atualmente rankeado como a quarta maior ameaça à Terra pela agência.

Entretanto, pode ficar tranquilo porque o mundo não deve acabar mesmo que o asteroide atinja a Terra. Isso po causa de seu tamanho relativamente pequeno significa que, mesmo se ele de fato entrar na atmosfera terrestre, os impactos "não serão devastadores".

De fato, a ESA especula que o oxigênio na nossa atmosfera pode até liquidar a rocha antes dela atingir o chão. As chances do 2019 SU3 de fato colidir com a Terra são em torno de uma em 152, ou 0,06%.

Na data apontada pela ESA, o asteroide passará a aproximadamente 118 mil quilômetros do nosso planeta. Apesar de parecer muito longe, em termos astronômicos esta não é uma distância grande.

Por isso, a ESA especula que a influência gravitacional dos outros planetas do sistema solar pode causar a queda do asteroide na Terra.