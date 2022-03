Astro de série internacional virá a Salvador para pré-estreia ao lado de Lázaro Ramos  

Alfred Enoch e Lázaro Ramos (Foto: renata ramos/Divulgação)

Lázaro Ramos, o roteirista e ator Aldri Anunciação e o ator anglo-brasileiro Alfred Enoch, conhecido pela participação nos filmes da saga Harry Potter e na série How to Get Away with Murder, estarão em Salvador na próxima quarta-feira (30), quando participarão da pré-estreia do filme Medida Provisória, no UCI Orient Shopping da Bahia.

O longa é o primeiro filme de ficção dirigido por Lázaro, baseado no roteiro original do sucesso teatral brasileiro Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação, escrito em 2011. O filme, que conta com Taís Araujo, Alfred Enoch e Seu Jorge como protagonistas, se passa num futuro distópico em que o governo brasileiro decreta uma medida que obriga os cidadãos negros a voltarem à África como forma de reparar os tempos de escravidão, misturando humor, drama e thriller sem deixar de debater questões sociais.

Participam do elenco ainda nomes como Adriana Esteves, Renata Sorrah, Mariana Xavier, Emicida, Flávio Bauraqui e Paulo Chun. O lançamento oficial do filme será em 14 de abril, em todo o Brasil.

Em família

A empresária Cristiana Mendonça Mathias comemorou aniversário, domingo, do jeito que mais gosta – em família. O destino foi a casa que possui em Praia do Forte, onde passou o dia ao lado do marido, Luciano Mathias, e dos três filhos Letícia, Larissa e Léo Mathias. Em conversa com o Alô Alô, Cristiana revelou seu principal desejo: “Viver com alegria e saúde é o que importa”. Diretora da MRM Incorporadora, foi homenageada pelas amigas nas redes sociais.

Rumo ao altar

O casal de empresários Eugênio Carvalho Filho e Maria Victória Salomão oficializam o noivado com elegante jantar para amigos e familiares, sábado, em Brasília. O encontro aconteceu na casa do avô de Maria Victória, Gilberto Salomão, no Lago Sul, com decoração de Valeria Leão e buffet de Marcelo Petrarca. O casamento está previsto para acontecer em novembro, na casa dos pais da noiva, no setor de mansões Lago Norte. Eugênio é filho de Eliane e Eugênio Carvalho e Maria Victória é filha de Márcio e Claudia Salomão.

Jorge, Anna Fernandes, Deborah Secco e Guido Ramos (Foto: Divulgação)

Assinatura baiana

Chamou atenção dos seguidores do GAM Arquitetos nas redes sociais o encontro dos sócios Guido Ramos e Anna Fernandes com Deborah Secco nos últimos dias. É que o escritório baiano está por trás de um projeto para a família da atriz, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A propriedade de Deborah e do marido, o também baiano Hugo Moura, tem vista para o mar e passará por um retrofit especial da fachada, recebendo atenção também no projeto de interiores. Além disso, o casal possui um segundo imóvel no mesmo condomínio que também será remodelado completamente. “Muito feliz com a escolha dos meus arquitetos”, disse a atriz em postagem no Instagram.





Logo mais

Hoje, às 11h, Claudia e Adilson Galvão recebem cerca de 50 profissionais de arquitetura e design de interiores na Uniflex Única para um encontro com Daniel Hornos, diretor comercial da Punto e Filo. O bate-papo vai girar em torno do lançamento da nova coleção de tapetes assinada pelo arquiteto Pedro Lázaro para a marca, representada na Bahia pela famosa loja localizada no Caminho das Árvores.





Rosário Magalhães (Foto: Divulgação)

Campanha beneficente

Atendendo ao convite da empresária Renata Andrade, à frente da Trousseau Exclusivité, no Salvador Shopping, Rosário Magalhães será madrinha de campanha beneficente da marca. Batizada de “Trousseau do Bem”, a campanha irá reverter parte das vendas do mês de março em cestas básicas, que serão doadas à Organização de Auxílio Fraterno (OAF), que acolhe, educa e ampara crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. “Ficamos felizes com a aceitação de Rosário, que além de ser uma amiga querida, tem um trabalho consolidado em instituições sem fins lucrativos, que acreditam no empreendedorismo como forma de ação social”, comentou Renata, que homenageará a madrinha em encontro na loja no próximo dia 30 de março, a partir das 17h.

Jantar especial

Revendedores exclusivos, há 20 anos, da Hunter Douglas, os empresários Leo James e Fabíolla Martins, à frente da Tríadee, na Alameda das Espatódeas, receberam os profissionais de arquitetura e decoração Rogério Menezes, do Estúdio RM, e Ana Cláudia Nonato, que comanda com a irmã, Ana Paula, o Dois A Arquitetura, para um jantar muito especial, segunda-feira, na adega do Hotel Fasano Salvador. O encontro marcou a conquista do exclusivo Talent Club Internacional da Hunter Douglas, líder mundial em cortinas e persianas, por parte dos dois escritórios de arquitetura juntamente com a Tríadee.