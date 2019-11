Astro do K-pop acusado de estupro pode ser condenado a sete anos de prisão

Astro do K-pop Jung Joon-young é preso em escândalo sexual

(Foto: JUNG Yeon-Je / AFP)

O cantor de K-pop Jung Joon-young pode ser condenado a sete anos de prisão na Coreia do Sul por sua atuação em um estupro coletivo e por gravar ilicitamente e compartilhar as imagens do crime, segundo informações do site da Newsweek.

A promotoria sugere também que outro cantor, Choi Jong-hoon, da banda F.T. Island, cumpra cinco anos de detenção por envolvimento na agressão sexual registrada em março de 2016, de acordo com relatos do site de notícias sul-coreano Soompi.

Os dois artistas e três outros estão sendo julgados por supostamente estuprar e filmar uma mulher enquanto ela estava desmaiada em uma festa dentro de um quarto de hotel, em março de 2016. Em junho, Jung admitiu ter feito sexo com a mulher, mas negou o estupro. Choi negou todas as acusações e disse que não fez sexo com a mulher, segundo a Agência de Notícias Yonhap.

Na quarta-feira, os promotores pediram acusações formais contra todos os cinco suspeitos, incluindo tempo de prisão que varia de 5 anos a 10 anos para os envolvidos. Os promotores também recomendaram que eles sejam proibidos de trabalhar com menores de idade por dez anos e que passem por reabilitação por crimes sexuais, disse o Soompi.

"Os pedidos foram feitos considerando a natureza dos crimes e que os acordos não foram alcançados com as vítimas", disseram os promotores.