Astróloga previu acidente envolvendo BBB, carro e patrocinador; Rodrigo estava em uma corrida da 99

Após a divulgação do grave acidente envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi, internautas resgataram um vídeo da astróloga Monica Buonfiglio, que, em janeiro, havia alertado sobre um acidente envolvendo o BBB, carro e um patrocinador. Rodrigo estava em uma corrida da 99, parte da premiação recebida por ter conquistado a Prova do Anjo dentro do reality.

Monica previu que algum participante do BBB22 poderia sofrer um trauma na cabeça e que isso poderia ter o envolvimento de um carro.



"Me preocupa a história da cabeça. Alguém machucando a cabeça, tendo que dar ponto. [...] Espero que não seja nenhum tipo de agressão física. [...] Como deve ter algum patrocínio de alguma empresa automobilística, aqui aparece também a presença de carro", diz ela no vídeo.

Na passagem, ela menciona a possibilidade de envolvimento de alguma empresa automobilística patrocinadora do programa no acidente e chega a mencionar a possibilidade de estar vinculado a alguma das provas.

"Eu sei que tem aquelas situações em que 500 pessoas entram em um carro, e o último que fica, ganha o carro. E isso pode ter algum dissabor na área de saúde de algum participante", completou ela na previsão.

Transporte por aplicativo

A 99 confirmou que o veículo utilizado por Rodrigo era vinculado à empresa. Afirmou ainda colaborar com as autoridades para a investigação.

O motorista, que foi entrevistado logo após o acidente, antes mesmo de a identidade do ex-BBB ser identificada, informou que cochilou durante o trajeto. “A corrida apareceu para mim no aplicativo, peguei o passageiro e vim trazer para Consolação e só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado um cochilada e infelizmente teve o acidente”.

Ele garantiu ainda ter solicitado ao passageiro que colocasse o cinto de segurança, mas parece não ter sido ouvido. Com o impacto, Rodrigo foi arremessado para fora do veículo.

“Na hora da batida eu estava de cinto, sempre eu uso cinto, solicitei para ele colocar o cinto também, porém não tenho que toda hora estar olhando para trás para ver se o cara está de cinto ou não. É a cabeça do cara”, disse.

A 99 lamentou o ocorrido e se manifestou por meio de nota. Veja na íntegra:

A 99 confirma que Rodrigo Mussi estava em uma corrida da plataforma, quando o carro em que estava se envolveu em uma colisão nesta quinta-feira (31), em São Paulo. A empresa lamenta profundamente o acidente e informa que está em busca de contato com os familiares do passageiro e motorista para oferecer apoio e acolhimento necessários. A 99 irá colaborar com as autoridades no que for preciso durante a investigação.