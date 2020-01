Atacado por morcego, motorista perde controle de caminhão e destrói casa

Foto: Reprodução/Edgar Pedro de Souza/Arquivo pessoal

O motorista de um caminhão que passava por Itanhaém, no interior de São Paulo, perdeu o controle do veículo após ser atacado por um morcego enquanto dirigia, na madrugada desta terça-feira (14). O veículo, que estava com a janela aberta, foi invadido pelo animal, que sem conseguir sair de dentro da cabine, começou a se debater e a atacar o rosto do motorista.

Durante o ataque, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo já na altura do bairro Califórnia. O caminhão, composto por vários eixos, acabou destruindo uma árvore, um poste de energia e, também, derrubou o muro de duas casas na Rua Albert Sabin. As informações são do jornal A Tribuna.

De acordo com testemunhas, vizinhos acabaram acordando após uma forte explosão. Ainda conforme relatos de vizinhos, os ruídos foram causados pelo transformador do poste, que foi danificado e, também, pelos muros caindo.

O caminhoneiro teve ferimentos leves e, apesar dos estragos, nenhum morador ficou ferido.