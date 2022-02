Atacante Ruan Nascimento renova com o Vitória até 2025

O atacante Ruan Nascimento vai defender o Vitória até dezembro de 2025. O jogador de 20 anos, que tinha contrato com o clube até o fim de 2023, prorrogou o vínculo com o Leão. Ele, aliás, está integrado ao elenco principal rubro-negro na atual temporada.

Até aqui, Ruan Nascimento fez apenas uma partida pelo time profissional do Vitória. O atacante entrou aos 33 minutos do segundo tempo no clássico com o Bahia, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. A partida, realizada no dia 2 de fevereiro, terminou em empate em 1x1.

No ano passado, o jogador esteve emprestado ao Atlético-MG. Ele participou de 30 duelos pela equipe sub-20 do Galo, entre Brasileirão e Copa do Brasil da categoria e o Campeonato Mineiro Júnior. Ao todo, marcou quatro gols.

Depois, Ruan Nascimento retornou ao Vitória e fez parte do time hexacampeão da Copa do Nordeste sub-20. Ele foi eleito o craque da competição, com três gols em cinco jogos.

Já no início desta temporada, o atacante disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, atuando em três partidas, com um gol marcado. Atualmente, está integrado ao elenco principal, comandado por Dado Cavalcanti.