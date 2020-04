Atakadão Atakarejo do Cabula reabre após passar por desinfecção

A unidade do supermercado Atakadão Atakarejo, localizada no bairro do Cabula reabriu hoje (28), pela manhã, ao passar por uma operação de desinfecção depois que um dos funcionários que trabalham na loja testar positivo para o covid-19.

No supermercado da rede que fica na Estrada das Barreiras trabalham cerca de 250 profissionais. De acordo com o diretor comercial do Atakarejo, o funcionário apresentou os sintomas na quarta-feira passada (22) e logo em seguida foi afastado diante da suspeita para o novo coronavírus, antes mesmo de sair o resultado do exame.

“Nossos caixas estão sendo higienizados frequentemente, instalamos barreiras protetoras nos caixas para aumentar a proteção, todos os funcionários estão usando máscaras, limitamos a entrada de pessoas nas lojas, estamos medindo a temperatura de funcionários e clientes. Também disponibilizamos pontos de álcool em gel na loja para que todos possam usar”, pontua.

A loja funciona das 7h às 20h. Outras pessoas que tiveram contato com o funcionário contaminado, também foram encaminhadas pela empresa para o teste em laboratório e, até o momento, permanecem em afastados das atividades aguardando os resultados. Nenhuma outra loja da rede composta por 18 unidades nas cidades de Salvador, Região Metropolitana e Feira de Santana chegou a registrar outros casos de contaminação.

“O Atakarejo tem adotado todas as providências recomendadas pelas Autoridades de Saúde, sobretudo as diretrizes orientadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate ao novo coronavírus. Não temos poupado esforços no intuito de garantir um ambiente seguro para nossos colaboradores e clientes neste momento de pandemia global”, completa o diretor.