Atakadão Atakarejo inaugura nova unidade na Avenida Paralela

Uma nova unidade do Atakadão Atakarejo vai ser inaugurada na próxima terça-feira (27) em Salvador. Ela ficará na Avenida Paralela e vai contar com mais de 11 mil produtos, incluindo seções gourmet, saudáveis e de bazar.

A loja terá sistema de self checkout, com cinto pontos para compras de até 30 itens em que os clientes vão poder fazer eles mesmos o registro dos itens e pagar com cartão de crédito.

"É com grande satisfação que inauguramos a loja da Paralela. Primeiro porque é uma loja que vai chegar na região gerando centenas de empregos diretos e indiretos, levando também o nosso serviço de qualidade para os moradores da área. Segundo porque a nova loja trará novos produtos de grandes marcas com preços diferenciados, que já é uma prática do Atakarejo. É um grande prazer inaugurar em Salvador uma loja moderna, de alto padrão e tão bem localizada", diz Milton Amorim, diretor comercial da rede.

A unidade vai contar ainda com uma padaria que terá vasta opção de itens sem glúten e lactose feitos artesanalmente. O setor de bebidas também terá destaque, com uma adega com mais de 300 rótulos de vinhos nacionais e importandos, além de cervejas especiais. O espaço contará com atendimento diferenciado de especialistas da área para tirar dúvidas e orientar.

O Atakarejo Paralela também venderá eletroeletrônicos, eletrodmésticos e smartphones, além de produtos para casa - cama, mesa, banho e decoração.

A rede tem atualmente 23 lojas em toda Bahia - 21 em Salvador e Região Metropolitana e duas no interior.