Ataque a tiros em escola na Rússia deixa pelo menos 9 mortos

Um atirador abriu fogo dentro de uma escola em Izhevsk, na Rússia, nesta segunda-feira (26), matando pelo menos nove pessoas. Outras 20 ficaram feridas, de acordo com as primeiras informações.

Além de alunos, um segurança também morreu no atentado. Uma agência de notícias russa diz que o homem estava com duas pistolas.

"Nove pessoas foram mortas por causa desse crime, incluindo dois guardas das instituição de ensino e dois professores, assim como cinco menores", diz o Comitê Investigativo da Rússia em comunicado divulgado no Telegram.

Segundo o Ministério do Interior e o Comitê Investigativo, o atirador tirou a própria vida depois. "O corpo do homem que abriu fogo foi encontrado pela polícia. De acordo com relatos, ele cometeu suicídio".

O atirador usava uma camisa preta com símbolos nazistas e uma balaclava. Ele não levava nenhuma documentação.

A escola onde aconteceu o crime atende cerca de mil alunos, do primeiro ao 11º ano de ensino. A unidade foi evacuada, assim como a área ao redor. A cidade, que fica na área central da Rússia, tevem 630 mil habitantes.