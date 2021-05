Ataque a tiros em Itabuna deixa três mortos, incluindo menina de 6 anos

Três pessoas foram assassinadas em Itabuna, no sul da Bahia, incluindo uma menina de 6 anos. O atentado ocorreu na noite desse domingo (2), na Rua da Bananeira, no bairro Lomanto.

De acordo com testemunhas, dois homens que estavam no local foram assassinados em via pública. No momento em que efetuavam diversos disparos, um dos tiros atingiu a pequena Maikele de Jesus Santos, que estava dentro de casa.

A menina morava com a mãe, e ambas estavam na residência, assistindo TV. A criança foi atingida no peito, e não resistiu.

Além dela, Taique Silva Rodrigues, 21 anos, e Romerio Ferreira dos Santos, 40, foram mortos com diversos disparos no meio da rua. A ação foi realizada por homens que chegaram ao local de carro.

Segundo o site Verdinho Itabuna, equipes da Polícia Militar e Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Polícia Civil, estiveram no local do crime para fazer a perícia. Várias cápsulas de pistola de calibre 9mm foram encontradas perto do corpo de um dos homens.

A motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém havia sido preso até essa segunda (3). O caso é investigado.