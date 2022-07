Ataque às urnas surte efeito contrário

Se o presidente Jair Bolsonaro (PL) realmente acreditava que ao promover um encontro com diversos representantes diplomáticos de vários países poderia ajuda-lo em sua cruzada contra as urnas eletrônicas, o encontro da última segunda-feira (18) pode ser considerado um fiasco.

Países como Estados Unidos e Inglaterra fizeram questão de reforçar a confiança no sistema eleitoral brasileiro. Além disso, provocada por partidos de oposição, a Justiça Eleitoral deu prazo de cinco dias para o chefe do Executivo se explicar sobre o assunto.

Pré-candidato à reeleição, Bolsonaro usou o Palácio da Alvorada e a estrutura do governo para organizar uma apresentação em que repetiu acusações já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e a segurança das urnas eletrônicas.

Ele também aproveitou o evento para atacar o principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve a sua candidatura oficializada à Presidência na última quinta-feira (21). Os ministros Edson Fachin (presidente do Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) também estiveram na mira do presidente.

As imagens foram transmitidas nas redes sociais do presidente e pelas equipes de imprensa que aceitaram as condições da Presidência de veicular a apresentação ao vivo e na íntegra. Na plateia, além de aproximadamente 40 embaixadores e outros representantes diplomáticos, estavam alguns dos ministros mais próximos a Bolsonaro.

Além de provocar o repúdio na cúpula do Judiciário do país, as falas do presidente ainda repercutiram de maneira negativa em grande parte dos veículos de imprensa internacionais, que viram nos questionamentos semelhanças à estratégia utilizada pelo ex-presidente norte-americano, Donald Trump, que perdeu a eleição e é acusado de insuflar a invasão do Capitólio – a sede do Poder Legislativo norte-americano.





"Eu quero dizer que a ex-presidente é honesta. Eu sei, e pude acompanhar, que não há nada que possa apodá-la de corrupta. Ela é honestíssima. Mas houve problemas políticos"

Michel Temer, ex-presidente da República (MDB), referindo-se à ex-presidente Dilma Rousseff, de quem ele foi vice, até ela sofrer um processo de impeachment.





Bahia é o quinto estado que mais desmata no Brasil, aponta estudo

A taxa de desmatamento na Bahia apresentou um aumento de 43,5% em 2021, na comparação com 2020. Por dia, o estado perdeu áreas correspondentes a mais de 400 campos de futebol, segundo o Relatório Anual de Desmatamento no Brasil, divulgado pelo MapBiomas. Apenas quatro estados, todos na região Amazônica, tiveram perdas de áreas maiores que a Bahia em 2021.

Sete municípios baianos estão na lista dos 50 que mais desmataram no país. São eles: São Desidério (12º), Formosa do Rio Preto (15º), Jaborandi (19º), Cocos (38º), Correntina (19º), Santa Rita de Cássia (45º) e Baianópolis (47º).

“É uma situação muito preocupante. A Bahia tem ocorrência de três biomas brasileiros: Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado, todos ameaçados. O estado despontou porque, além de muito grande, está tendo grande expansão da agropecuária brasileira”, afirma o diretor executivo da SOS Mata Atlântica e coordenador do MapBiomas, Luís Fernando Guedes. Como consequência, Guedes aponta problemas para além da perda da biodiversidade, a exemplo da crise hídrica já vivida em regiões do Nordeste.

Ele explica que, como os ecossistemas naturais protegem os rios, quando há desmatamento, os mecanismos de proteção são devastados.





Só pagando: Jardim Zoológico será privatizado e cobrará entrada

As famílias de Salvador e outras cidades que visitam o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, o zoológico da capital baiana, vão precisar pagar, em breve, uma taxa de até R$ 60 para entrar no local. O preço máximo foi estabelecido pelo Governo da Bahia no edital da concessão do espaço, que vai valer por um período de 30 anos. (Foto: Marina Silva)

Bomba na rodoviária

Uma suspeita de bomba mobilizou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar no estacionamento da Rodoviária de Salvador, na última quarta-feira. A área precisou ser isolada. À tarde, a corporação confirmou que o objeto era um explosivo, feito com tubos de PVC e pólvora, mas sem extensão de explosões danosas. As suspeitas são de que o autor do artefato queria provocar pânico. Uma equipe da Transalvador encontrou o artefato durante uma ronda.

Mortes por covid aumentam 80%

As mortes em decorrência de complicações da covid-19 registradas nos 18 dias já transcorridos de julho superaram em 80% a quantidade contabilizada em todo o mês de junho na Bahia. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no último mês ocorreram 92 óbitos devido à doença. Já entre os dias 1º e 18 de julho, foram 166 e tendência de crescimento. Se for comparado o mesmo período de 18 dias nos dos meses, a alta nas mortes pela infecção fica ainda mais aparente: 286%.