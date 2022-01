Ataque em praia do Subúrbio deixa dois mortos e dois feridos em Salvador

O fim de semana mais uma vez de sangue misturado à areia da praia em Salvador. Desta vez, o crime aconteceu na região da praia de Itacaranha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, em plena tarde de sábado (15).

Segundo informações da Polícia Civil, quatro pessoas foram baleados. Dois homens morreram no local e outros foram socorridos. O crime aconteceu por volta das 15h30, em uma escadaria que fica perto da antiga Estação de Trem de Itacaranha.

Quando chegou no local, a Polícia Militar encontrou as quatro vítimas e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. No local, a equipe médica atestou os dois óbitos e levou os demais feridos para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Em seguida, peritos do Departamento de Polícia Técnica foram ao local para realizar uma perícia.

O crime será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios. Até o momento, ninguém foi preso.