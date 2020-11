Ataque em universidade deixa 19 mortos e 22 feridos no Afeganistão

Homens armados invadiram a Universidade de Cabul, no Afeganistão, nesta segunda-feira (2). Dezenove pessoas foram mortas e 22 ficaram feridas no ataque, que durou cerca de cinco horas, com troca de tiros com forças de defesa.

Segundo o Ministério do Interior afegão, três dos agressores foram mortos no confronto. O país vive uma onda crescente de violência e esse é o segundo ataque a um centro educacional em apenas uma semana.

Um universitário contou a jornalistas que o grupo usava pistolas e fuzis Kalashnikov ao entrar no local, que é a universidade mais antiga do país e recebe cerca de 17 mil alunos. O ataque aconteceu na ala leste, onde ficam faculdades como a de direito e jornalismo.

Alunos saíram correndo durante o ataque. Explosões foram ouvidas, além dos disparos das armas automáticas. O grupo fez mais de 20 alunos e funcionários de reféns durante o cerco.

Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até o momento. O Talibã negou qualquer participação.