Até 50 pessoas podem ser beneficiadas com órgãos de Gugu, dizem médicos

Os órgãos do apresentador Gugu Liberato pode beneficiar até 50 pacientes. De acordo com a assessoria de imprensa, era um desejo dele que todos os órgãos fossem doados. A estimativa de beneficiários foi dada por médicos do Orlando Health Medical Center à família, que já autorizou a doação. Além dos órgãos, será possível utilizar córnea, pele, ossos etc. Os Estados Unidos têm um sistema bem mais avançado de doação de órgãos e já conseguem utilizar muitas partes do corpo que, no Brasil, ainda não são usadas para transplante.

Gugu morreu nesta sexta-feira (22), aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico na quarta-feira, nos Estados Unidos. Ele teve uma queda acidental quando fazia um reparo no ar condicionado instalado no sótão de sua casa, em Orlando. Gugu caiu de uma altura de quatro metros, e foi prontamente socorrido por uma equipe de resgate, que o encaminhou ao Orlando Health Medical Center .

(Foto: Reprodução)

"[Lá] permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva, acompanhado pela equipe médica local. Na admissão, deu entrada em escala de Glasgow 3 [usada para medir a consciência e a evolução das lesões cerebrais], e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral", afirmou nota oficial divulgada por sua assessoria.



Segundo o comunicado, a morte encefálica foi confirmada pelo prof. dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que, após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico. O diagnóstico foi feito diante de sua mãe, Maria do Céu, de 90 anos, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.



Ainda não há detalhes sobre o traslado para o Brasil, nem informações sobre velório e sepultamento, as quais, segundo a assessoria, serão comunicada assim que tudo estiver definido.