Até maionese de dendê: Burger Fest reúne receitas suculentas e exóticas em Salvador

Durante todo o mês de novembro, Salvador irá receber a 16ª edição do Burguer Fest, maior festival de hambúrguer do Brasil. O evento criou, para a capital baiana, um roteiro gastronômico com 14 locais para apreciar suculentos sanduíches.

As receitas originais apostam em diferentes proteínas combinando com molhos criativos e artesanais, picles regionais e pães variados. Os novos burguers estarão disponíveis no cardápio dos restaurantes, bares e hamburguerias participantes durante o festival, que ocorre entre 1º e 30 de novembro, simultaneamente a outras 31 cidades brasileiras.

De acordo com o criador do evento, Cláudio Baran, o Burger Fest movimenta o setor de gastronomia nacional, fomentando a busca por novas combinações para surpreender o público.

"Ao incentivar que os chefs de restaurantes, bares e hamburguerias criem uma nova receita para o festival, ajudamos o mercado de hambúrguer a seguir em um caminho de inovação e qualidade", pontua Baran, que complementa: "Sempre esperamos a cada edição ser surpreendido com receitas inovadoras e buscar identificar tendências no setor de hambúrguer. Nessa edição, que ocorre em 11 capitais e conta com a participação de mais de 600 casa, percebemos o crescimento no da defumação e a criação de molhos diferenciados", exemplifica.

Na Bahia, o evento ocorre no Red Burger'N'Bar, Bravo Burger & Beer, Brutus Burger, Varanda Burguer, Leo Cintra Cozinha, Manga Rosa, Cazolla, Esquina Paulista, O Porco, Benedita Restaurante, Velho Espanha Bar e Cultura, Sotero Burger, Melt Burger e Republic Burger.

As receitas apostam em blends de carne bovina, suína ou calabresa de pernil. Assadora e açougueira, a chef Emanuele Nascimento topou o desafio de criar uma nova receita para apresentar no Benedita Restaurante, na Pituba.

"Eu adoro cupim, minha carne de trabalho e que me deu tudo o que tenho hoje. Não poderia deixar de fazer um hambúrguer de cupim, bem suculento. Com ingredientes da terra e sabores que acredito. Do queijo serrano ao picles de maxixe, passando pelo intenso Demi glacê de rapadura e a pimenta doce", explica.

Já o chef Sandro Borges buscou criar "uma experiência gastronômica única" com o Pork Burguer, que, como o nome já diz, traz a carne suína como protagonista. O sanduba estará no cardápio do O Porco, restaurante que será inaugurado, na Pituba, em novembro.

A Sotero Brasa Burguer inovou no molho ao criar uma maionese de dendê, que será o diferencial do RV Burguer, sanduíche inspirado nos famosos pontos de acarajé do Rio Vermelho e em homenagem a baianas. Outros ingredientes inusitados também dão um toque regional aos novos hamburgueres que serão apresentados durante o festival, que foi criado e é organizado pela Agência KRP, que também assina os festivais Brunch Weekend, Sanduweek, Food Delivery Series e Semana do Hambúrguer.

Esta edição terá patrocínio do Santander – o banco da gastronomia, Heinz, e apoio Getnet, Esfera e Ballantine´s. Os estabelecimentos participantes podem ser conferidos no site oficial.

SERVIÇO:

16ª edição do Burger Fest - 01 a 30 de novembro de 2021

Confira os restaurantes e hamburguerias participantes:

Red Burger'N'Bar

Nome do hambúrguer: Classic Red

Ingredientes: Pão brioche, 2 burgers black angus 200g, queijo cheddar, picles, bacon, ketchup e mostarda Heinz

Preço: R$ 45,00

Endereço: Unidades da Barra, Jaguaribe, Pituba e Jardim Apipema

Bravo Burger & Beer

Nome do hambúrguer: BF-21

Ingredientes: Blend Bravo (160g) com queijo coalho grelhado, chimichurri artesanal, bacon Bravo de barriga suína e molho aioli artesanal, no pão de batata doce com fermentação natural (levain).

Preço: R$ 38,00 na loja; R$ 41,80 no iFood.

Endereço: Unidades da Pituba, Alphaville, Barra, Horto Florestal, Shopping da Bahia, em Salvador, e Lauro de Freitas

Brutus Burger

Nome do hambúrguer: Turbinado

Ingredientes: Pão branco, Burger Premium 180g, muçarela empanada no panko, creme de gorgonzola, cebola caramelizada e bacon fatiado.

Preço: R$ 42.00

Endereço: R. Pernambuco, 352, Pituba

Varanda Burguer

Nome do hambúrguer: V-Black Duplo

Ingredientes: Pão Black a base de carvão ativado, 2 burguers de 103g, bacon crocante fatiado, 2 camadas de cheddar cremoso da casa e farofa de bacon.

Preço: R$ 44.00

Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 160, Garcia

Leo Cintra Cozinha

Nome do hambúrguer: Bahia MP

Ingredientes: Pão Francês, hambúrguer de 160g, queijo coalho, bacon, cebola caramelizada, maionese de coentro

Preço: R$ 35,60

Endereço: Rua Odilon Santos, 14, Rio Vermelho

Manga Rosa

Nome do hambúrguer: 1921 Burguer

Ingredientes: Pão selado, 2 smash burguers 100g prensados na cebola, queijo derretido, pickles e molho especial da casa.

Preço: R$ 31,90

Endereço: R. Antônio Passos, 61- sobreloja, Federação

Cazolla

Nome do hambúrguer: Topzola

Ingredientes: Pão, catupiry®, farofa de bacon, carne 180g, gorgonzola, sweet chilli e maionese da casa.

Preço: R$ 43,90 com batata

Endereço: Unidades da Pituba e Shopping Paralela

Esquina Paulista

Nome do hambúrguer: Hambúrguer Paulistano

Ingredientes: Carne de calabresa de puro pernil, fatia de mortadela empanada, mix de três queijos derretidos e coberto com cebolas e pimentões caramelizados no pão de Batata, acompanha batata palha

Preço: R$ 32,90

Endereço: Av. Paulo Xl, 1943, Pituba

O Porco

Nome do hambúrguer: Pork burguer

Ingredientes: Pão de batata, hambúrguer de carne suína (160g) queijo coalho, picles de maxixe, molho barbecue de melancia e crisps de parma

Preço: R$ 36,00

Endereço: Território do Acre, 101, Pituba

Benedita Restaurante

Nome do hambúrguer: Bendito Burguer

Ingredientes: Hambúrguer de cupim 160g, queijo serrano, Demi glacê de rapadura, maio de cebola caramelizada com pimenta verde e picles de maxixe no pão brioche

Preço: R$ 42,90

Endereço: R. Minas Gerais, 508, Pituba

Melt Burger

Nome do hambúrguer: Gorgo Town

Ingredientes: Pão Australiano, Blend Bovino de 160g, Molho Gorgonzola, Rúcula, Queijo Mussarela, Melado de Cana e Farofa de Bacon

Preço: R$ 30,00

Endereço: R. Anísio Teixeira, 161, Itaigara

Republic Burger

Nome do hambúrguer: RB Nordestino

Ingredientes: Pão vermelho de pimenta biquinho, blend de 120g de carne do sol, queijo coalho, banana da terra frita, molho especial da casa e chips de batata.

Preço: R$ 29,99

Endereço: Av. Dom João VI, 177A, Brotas

Velho Espanha Bar e Cultura

Nome do hambúrguer: Bahia com H!

Ingredientes: Hambúrguer blend de carne do sol, queijo coalho grelhado, creme de queijo coalho, geleia caseira de banana no pão delícia chapeado.

Preço: R$ 34,90

Endereço: R. General Labatut, 38, Barris

Sotero Burger

Nome do hambúrguer: RV Burger

Ingredientes: Pão batata, blend da casa, maionese de dendê, melaço, molho lambão, cebola crispy, queijo coalho.

Preço: R$39.90 para delivery, R$34.90 para consumo na loja

Endereço: Av. Manoel Dias, 2364 - Lj 06, Pituba

Mais informações: burgerfest.com.br