Até R$ 13 mil: sem folia na rua, veja festas marcadas para o Carnaval 2022 em Salvador

O Carnaval de rua na Bahia está cancelado, mas há festas privadas que estão confirmadas para acontecer durante o período carnavalesco em Salvador. Com preços que variam entre R$ 300 e R$ 13,9 mil, eventos privados já estão confirmados, além de suas respectivas atrações.

Pelo menos cinco camarotes estão certos de acontecer na avenida. São eles: o Camarote Salvador, com Vintage, Leo Santana, Timbalada; o Camarote Skol, com Claudia Leitte e Wesley Safadão; o Camarote Villa, com Gusttavo Lima e Xand Avião, e o Planeta Band, com Psirico, Parangolé, Luiz Caldas e Harmonia do Samba. No Centro de Convenções da Boca do Rio, o Salvador Folia recebe Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Margareth Menezes.

O cancelamento oficial do carnaval foi feito pelo governador Rui Costa na quarta-feira (23) em função da dimensão da festa e dos surtos de gripe e da pandemia de covid-19. Costa destacou que eventos com até 5 mil pessoas seguem permitidos.

Além disso, o prefeito Bruno Reis afirmou, no último dia 15, que se reuniu com a associação com representantes do samba, representantes dos blocos afro, Ilê, Malê, Muzenza, Cortejo Afro, para discutir propostas de formatos para realizar o Carnaval com segurança. Ainda há tempo para cada organização montar sua festa privada, por exemplo.

O que diz o decreto que permite festas fechadas?

Vale ressaltar que, até então, na Bahia, um decreto estadual da última terça (21) mantém como limite máximo de público para eventos no estado em 5 mil pessoas. A medida ficará valendo pelo menos até 4 de janeiro do ano que vem - ou seja, deverá ser seguida durante as festas de Réveillon.

Confira eventos já confirmados e valores a seguir:

Camarote Skol

O Camarote Skol será realizado no Clube Espanhol e tem, entre as atrações confirmadas, Anitta, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Durval Lelys e Tuca Fernandes. Os ingressos estão entre R$ 650 a R$ 4,5 mil.

Anitta é uma das atrações do Camarote Skol. Foto: Divulgação

Camarote Salvador

Com o tema 'Todos os Sentidos', o Camarote Salvador será realizado entre 24 de fevereiro e 1 de março, no Centro de Convenções Municipal. Alok, Bell, Banda Eva e Thiaguinho são algumas das atrações confirmadas. Os ingressos variam de R$ 1.550 a R$13.990,00.

Alok - Foto: Divulgação

Camarote Villa 2022

Raí Saia Rodada, Léo Santana, Sorriso Maroto e Nattan já confirmaram presença no Camarote Villa. Com vendas abertas, a realização do evento fora do circuito já está confirmada. Os valores variam entre R$ 1.040 e R$ 7.200.

Léo Santana está confirmado como atração/ Foto: Divulgação

Planeta Band

Harmonia do Samba, Psirico e Parangolé confirmaram presença no Planeta Band, que tem opção Open Bar e All Inclusive. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 400. A festa será realizada no mesmo espaço onde o camarote é montado, todos os anos.

Camarote Premier

Os valores do Camarote Premier variam entre R$ 300 a R$ 390, a depender do dia da semana. As atrações não foram divulgadas.

Salvador Folia

O evento, que será realizado no Centro de Convenções, abriu a venda de ingressos nesta quarta-feira (22). Para curtir os quatro dias de festa, o folião pagará R$ 1,6 mil. Cada dia de evento custa R$ 550. O Salvador Folia é realizado pelo Grupo San Sebastian, em parceria com a IESSI.

Foto: Divulgação

Quinta 24.02.22 - Ivete Sangalo + Ludmilla + Psirico

Sexta 25.02.22 - Claudia Leitte + Banda Eva + Luisa Sonza

Sabado 26.02.22 - Ivete Sangalo + Alinne Rosa + Gloria Groove

Domingo 27.02.22 - Claudia Leitte + Solange Almeida + Margareth Menezes