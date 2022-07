Atenção! Concurso da Polícia Civil tem alteração em 4 locais de prova em Salvador

O concurso público da Polícia Civil baiana passa por uma alteração que pode pegar os candidatos desprevenidos. Quatro locais de provas serão remanejamos por conta de eventos que acontecerão na capital baiana. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (22), a dois dias da realização das provas, no domingo (24).

O grupo que faria provas no Grau Técnico Fonte Nova agora deverá se dirigir à Universidade Católica do Salvador (UCSal), campus Federação. Já os candidatos que iriam se dirigir ao Colégio Estadual Helena Matheus, ao Grau Técnico São Cristovão e ao Colégio Estadual Bolivar Santana serão remanejados para o campus Pituaçu, também da UCSal, localizado na Av. Professor Pinto de Aguiar.

A mudança irá impactar 1.991 candidatos. No primeiro caso, o remanejamento ocorre por conta do Samba Piatã, que será realizado na Itaipava Arena Fonte Nova, a partir das 12h. O segundo remanejamento é por conta da Meia Maratona do Salvador ao Salvador, evento esportivo que acontece das 6h às 9h, com percurso entre o Salvador Norte Shopping e o Salvador Shopping, envolvendo as avenidas Carybé, Luiz Viana Filho e Tancredo Neves, além da Rua Alceu Amoroso Lima.

Os candidatos foram notificados por e-mail e mensagem de celular e a comunicação também foi disponibilizada no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br), bem como no site da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no www.ibfc.org.br. É recomendado que os candidatos notificados façam novamente consulta às informações relativas aos seus locais de prova.

O concurso público será realizado em dois turnos. Pela manhã, as provas objetivas acontecerão a partir das 8h, com portões fechados às 7h45. No período da tarde, as provas discursivas terão início às 14h, com portões fechados às 13h45. Os candidatos deverão comparecer com 60 minutos de antecedência, pelo menos, munidos de documento de identificação com foto, cartão de convocação e comprovante de vacinação, conforme edital, além de caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Vale destacar que aquele candidato que não apresentar documento de identificação original como foto e comprovante de vacinação não poderá fazer as provas e será eliminado deste concurso. Ainda é recomendado que o candidato utilize máscara de proteção individual ao ingressar no local de realização das provas. Mais informações poderão ser consultadas no Edital SAEB 02/2022.