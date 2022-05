Atendente do McDonald’s baleado por cliente perde o rim esquerdo

O atendente de uma lanchonete do McDonald’s que foi baleado por um bombeiro, perdeu o rim esquerdo, segundo a família. Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, segue internado no Hospital Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro.

O sargento Paulo César de Souza Albuquerque, qeu atirou no atendente, se apresentou na 32ªDP (Taquara), que investiga o caso, prestou depoimento e foi liberado. A Justiça negou o pedido de prisão dele.

“O disparo foi acidental. Se ele quisesse atirar, se ele tivesse a intenção de matar, ele já entrava no estabelecimento atirando. Mas não foi isso que aconteceu. Os seguranças vão atrás dele. Depois que os seguranças vão atrás dele a câmera não mostra. Ele sacando de arma. O disparo, de fato, foi acidental, e isso vai ficar claro no curso do processo penal”, afirmou o advogado Sandro Figueiredo, responsável pela defesa do militar.

Crime

O caso aconteceu por volta das 2h no drive-thru do restaurante. De acordo com colegas de Mateus, um homem fez um pedido, mas só no fim do atendimento disse ter um cupom de desconto. Mateus, então, teria explicado que a informação precisava ser dada no início do pedido.

Revoltado com a notícia, o cliente saltou do carro, quebrou a proteção de acrílico e deu um soco no rosto de Mateus. Depois, ele entrou na loja e atirou no funcionário.

“O cliente começou a gritar na pista do drive. Que se não tratasse ele bem, ele invadia o estabelecimento e daria um tiro no funcionário. E ele aplicou um disparo de arma de fogo à queima-roupa no estabelecimento”, relatou uma testemunha

Em nota, o McDonald's afirmou lamentar profundamente e informou que prestou socorro imediatamente ao funcionário, levado rapidamente para o hospital pela polícia.

“A empresa está acompanhando e dando todo o suporte para seus familiares e já está colaborando com as investigações sobre o caso”, emendou.