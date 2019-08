Atendimento de saúde para a população LGBT é debatido em webpalestra

O Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser universal, integral e equitativo, mas enfrenta desafios para atender à população LGBT. Para lutar contra a LGBTfobia e qualificar a rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Salvador, a Coordenadoria da Atenção Primária à Saúde (APS), em parceria com o Telessaúde Bahia, vai realizar a webpalestra LGBTfobia Institucional: o que o SUS tem a ver com esse tema?, na próxima quinta-feira (8), às 14h30.

Os profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde poderão assistir a palestra de Erik Asley Ferreira Abade, mestre em Saúde Coletiva (ISC/Ufba), pesquisador do Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS/ISC), e enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família e Campo Temático Saúde da População LGBT da SMS/Salvador.

Os trabalhadores interessados poderão assistir a palestra nos pólos presenciais localizados no Centro de formação para trabalhadores do SUS (CEFORT), Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública-Brotas, Unifacs-Paralela e Unijorge-Comércio - cada centro vai atender à demanda dos distritos sanitários em que estão próximos. Mediadores vão dar apoio ao debate no local.

Quem não trabalha na rede municipal, pode assistir a webpalestra no site do Telessaúde. A sala virtual estará aberta para ajustes a partir das 14h.