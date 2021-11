Atendimento no CadÚnico será exclusivo por agendamento a partir de terça (16)

A partir da próxima terça-feira (16), o atendimento para os serviços do Cadastro Único (CadÚnico), realizados pela prefeitura por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), passarão a ser realizados exclusivamente através de agendamento. A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis nesta sexta-feira (12), durante inauguração do Escritório de Governança Social Santa Dulce dos Pobres, na Rua Chile.

A intenção é oferecer mais conforto e agilidade aos cidadãos que têm corrido aos postos da prefeitura, após anúncio da mudança do programa Bolsa Família para Auxílio Brasil, evitando que fiquem em longas filas e aglomerações nos postos, principalmente neste período de enfrentamento à Covid-19. A expectativa é de que 3 mil pessoas sejam atendidas por dia, mediante agendamento através do site horamarcada. salvador. ba. gov. br, aplicativo Fala Cidadão ou pelo Assistente Virtual Jana, no WhatsApp (71) 98392-3927.

O prefeito ressaltou que a administração municipal está fazendo um trabalho de mobilização para incluir no Cadastro Único famílias que estão sem situação de pobreza e extrema pobreza que não estão recebendo o Bolsa Família, e isso tem resultado em filas intensas nas unidades. Ele aproveitou para ressaltar que quem está recebendo o Bolsa Família não precisa se recadastrar para receber o Auxílio Brasil. Com isso, o foco do atendimento municipal neste momento envolve as famílias que estão com o benefício bloqueado, aquelas que não fazem a atualização cadastral há mais de dois anos e as famílias que não têm cadastro.

“Para a realização desses novos cadastros, serão abertos mais dois novos pontos de atendimento, no Subúrbio 360, em Coutos, e na Casa do Trabalhador, em Cajazeiras. Além disso, as Prefeituras-Bairro e os Cras (Centros de Referência e Assistência Social) também farão serviços de cadastro e desbloqueio. Sendo assim, não precisa que a população venha apenas à sede do CadÚnico, pois os atendimentos acontecerão em diversos pontos da cidade”, alertou Bruno Reis.

O titular da Sempre, Kiki Bispo, reforça que o atendimento mediante agendamento prévio acontecerá de segunda a sexta-feira e permitirá que a unidade sede do CadÚnico (Comércio) receba 450 pessoas por dia; o Nuar (Comércio) realizará 160 atendimentos diários; o Subúrbio 360 (Coutos) atenderá 200 pessoas por dia e a Casa do Trabalhador Cajazeiras realizará mais 200 atendimentos diários.

Já os serviços prestados nas dez Prefeituras-Bairro terão o atendimento triplicado de 550 para 1,5 mil por dia, no total. Já as práticas de cadastramento, recadastramento e inclusão nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) terão a quantidade duplicada.

“Hoje, o atendimento é realizado em Ilha de Maré, Ceasa, Itapuã, São Cristóvão, Lagoa da Paixão e Cajazeiras. A partir da próxima semana, também entram os Cras Brotas, Calabetão, Fazenda Grande do Retiro, Federação, Ilha de Bom Jesus e Itapagipe, além de um ponto de apoio na Codesal. Tudo em prol de fazer com que as pessoas que utilizam os benefícios possam ter seus direitos mantidos”, declarou Bispo. O CadÚnico Itinerante também prosseguirá com funcionamento diário, percorrendo os bairros periféricos de Salvador.