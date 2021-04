Atendimentos na UE Mãe Hilda Jitolú ficarão restritos por 48h

Uma reforma na estrutura vai restringir o atendimento na Unidade de Emergência Mãe Hilda Jitolú por 48h entre a próxima quata (7) e quinta (8). Neste período, somente os pacientes classificados com a pulseira vermelha serão atendidos.

O período é o necessário para fazer o entroncamento da rede de gases medicinais da Unidade de Emergência para um imóvel que fica ao lado da Unidade e vai receber os atendimentos pelos próximos seis meses.



Enquanto isso, a Emergência Mãe Hilda Jitolú passará por reformas em sua estrutura como adequações de fluxo, substituição da cobertura, além de serviços associados à rede elétrica, hidráulica, lógica, gases, pintura e climatização.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), uma ambulância do tipo UTI será disponibilizadas para regular imediatamente os pacientes atendidos na Unidade e classificados como vermelho. Esse esquema continua até a próxima sexta (9).