Atendimentos presenciais nos Centros de Referência voltam a partir de setembro

A partir de setembro os Centros de Referência do Estado da Bahia retomarão seus atendimentos presenciais de forma gradativa. As consultas presenciais estavam suspensas por cinco meses devido à pandemia do novo coronavírus.

“Durante a pandemia, nós tivemos que suspender o atendimento presencial nos Centros Estaduais de Referência, tanto em Salvador quanto em cidades do interior. Agora, que enfrentamos um momento de desaceleração no crescimento da pandemia, estamos reativando os Centros de Referência”, pontua o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

A proposta de retomada envolve todas as unidades (Cepred, Creasi, Cedap e Cedeba) e já promove adequações. A partir de setembro, 30% dos atendimentos serão realizados presencialmente e 70% via teleconsulta. Já em outubro, o percentual aumenta para 50% presencial e 50% teleconsulta.

“Para a retomada gradativa das atividades dos Centros de Referência, fizemos um novo treinamento de todos os profissionais, além do redimensionamento desde a sala de espera, com espaçamento entre as cadeiras, até os agendamentos, no sentido de continuar ofertando teleconsultas e atendimentos presenciais”, explica a subsecretária estadual da Saúde, Tereza Paim.

Todas as consultas serão realizadas por hora marcada, independentemente de serem presenciais ou por teleatendimento. “Durante as marcações, serão realizados inquéritos epidemiológicos para averiguar a possível necessidade de atendimento presencial”, acrescenta a subsecretária.

Além disso, ficou definido que todos os servidores estaduais que estavam cedidos às equipes de referência covid-19 devem retornar aos Centros, para que as atividades possam de fato ser reiniciadas. Nessas unidades, o número de pessoal será reduzido e os profissionais atuarão com equipamentos de proteção apropriados para atendimento clínico, para evitar contágio. Os pacientes serão direcionados a seguir as medidas de prevenção contra infecção por covid-19.