Atingidos por tiros no Porto da Barra são ambulantes, diz a polícia

As duas pessoas que foram atingidos por disparos de arma de fogo na tarde desta sexta-feira (16) no Porto da Barra, em Salvador, são vendedores ambulantes, de acordo com infromações da Polícia Civil. Testemunhas dizem que o homem e a grávida estavam na faixa de areia da praia quando foram surpreendidos com os tiros. No susto, banhistas saíram correndo e alguns disseram ter visto o autor dos disparos fugindo pela praia.

Ainda de acordo com a polícia, equipes do setor de Investigação (SI) da 14º Delegacia Territorial (DT) da Barra estão apurando em quais circustâncias se de o ocorrido. Informações sobre a autoria e motivação do crime estão sendo levantadas no local pelos policiais. Ainda não há notícias sobre o estado de saúde dos atingidos.

Relembre o caso

Por volta das 16 horas da tarde de sexta-feira (16), duas pessoas foram atingidas com disparos de arma de fogo na praia do Porto da Barra, que estava lotada no momento do ocorrido. Pessoas que estavam no local e presenciaram a cena, relatam que a mulher e homem estavam acordados quando foram socorridos por policiais e banhistas.

Logo após os tiros, viaturas da Polícia Militar e agentes faziam policiamento na região e banhistas voltaram a circular normalmente.