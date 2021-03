Atividades serão retomadas de forma escalonada, diz Bruno Reis

A retomada das atividades em Salvador vai depender da redução da taxa de ocupação dos leitos de UTI em Salvador. O mínimo estabelecido pela prefeitura é que o índice esteja em 80%. Na manhã desta quarta-feira (24), a taxa é de 83%, segundo o prefeito Bruno Reis.

No entanto, a expectativa é de que ela aumente até o final do dia, visto que existem pacientes na fila de regulação, já que 23 pessoas aguardavam nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) por uma vaga. Ontem, o número fechou em 86%. As atividades vão ser retomadas de forma escalonada, com horários e dias alternados de funcionamento.

Segundo a equipe técnica da prefeitura, a taxa de ocupação dos leitos deve alcançar 80% na próxima semana.

“80% é o número seguro para permitir a gente fazer algum teste de retomada das atividades comerciais em nossa cidade para que esse setor possa ter mais condições de empreender, de manter suas atividades, de gerar empregos em nossa cidade. Mas, no momento certo, nós vamos anunciar”, afirmou.

Bruno Reis disse que vai avaliar os números da pandemia nos próximos dias para decidir se será necessário adotar mais medidas restritivas, como a antecipação de feriados ou a suspensão de parte dos serviços considerados essenciais, mas adiantou que está otimista. Outro dado positivo é que o Fator RT, a taxa de contaminação do novo coronavírus, está abaixo de 1%.

“Isso é bom porque acima de 1 significa descontrole. Nossa estimativa é que a taxa de ocupação dos leitos fique abaixo de 80% a partir do dia 5 de abril, mas isso pode acontecer antes, por isso, é importante a população não descuidar”, afirmou o prefeito.

A retomada de forma escalonada, com setores funcionando em dias e horários diferentes, é para evitar aglomerações nas lojas e no transporte público. Bruno disse que não descarta ter que fazer interferências no transporte público na próxima semana, casos os números subam, mas não deu detalhes sobre quais tipos de intervenções está pensando.