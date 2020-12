Atlantic Nickel contrata na Bahia

A Atlantic Nickel, única produtora de níquel sulfetado no país, abriu 13 vagas para contratação imediata de profissionais em diversas áreas. Todos os postos de trabalho são para atuação no município de Itagibá, a cerca de 380 km de Salvador. As oportunidades são para Analista Comunicação e Sustentabilidade, Analista de Melhoria Contínua, Analista de Orçamento e Custos, Analista de Planejamento de Manutenção, Assistente Técnico de Geologia, Controlador de Despacho, Geólogo Pleno, Geotécnico Sênior, Instrumentista, Planejador de Manutenção Mecânica, Técnico de Infraestrutura de Mina, Técnico em Eletroeletrônico e Técnico de Perfuração e Desmonte. Os critérios de seleção estão na página atlanticnickel.gupy.io.

Petrobras abre 81 vagas para jovem aprendiz

A Petrobras abriu inscrições para 81 vagas de jovens aprendizes em Salvador. As inscrições devem ser realizadas pela internet, até sábado (12), através do link https://jobs.kenoby.com/ppja. O programa oferecerá cursos profissionalizantes em diversas áreas, como logística, mecânica e assistente administrativo. os aprendizes terão direito a salário-mínimo, 13º, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional.

OLX seleciona

A OLX Brasil conta com 45 oportunidades de emprego abertas, sendo 24 para a área de produto e tecnologia, e 21 para o núcleo corporativo como marketing, RH, financeiro, entre outras. Parara se candidatar, basta acessar a página https://olxbrasil.recruiterbox.com.