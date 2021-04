Atleta da base do Vitória baleado é operado e passa bem

Jogador da base do Vitória, o zagueiro Gabriel Oliveira, de 20 anos, passou por cirurgia e não corre risco de vida. A informação foi divulgada no site oficial do clube, na manhã desta segunda-feira (26).

Ainda de acordo com a nota, o atleta foi operado no Hospital Geral do Estado, deixou a UTI, está internado em uma enfermaria, se alimenta normalmente e caminha.

Gabriel Oliveira sofreu uma tentativa de assalto na manhã do último sábado (24), quando chegava à Toca do Leão. Ele foi baleado e socorrido para um hospital.

O jogador estava caminhando nas imediações do centro de treinamento rubro-negro, quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Assustado, ele correu e foi atingido pelos suspeitos.