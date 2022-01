Atleta Paulo André Camilo é confirmado no BBB

O atleta Paulo André Camilo, 23 anos, é mais um confirmado no Camarote do Big Brother Brasil 22. Ele é o terceiro colocado no ranking brasileiro de atletismo de todos os tempos na categoria de 100m, atrás apenas de Robson Caetano e Erik Cardoso. Ele nasceu em Santo André, mas vive em Vila Velha, no Espírito Santo.

P.A., como gosta de ser chamado, possui mais de oito medalhas de ouro, sendo uma delas no Campeonato Mundial do 4x100m, no Japão, em 2019. Ao lado do pai, comanda o Campeões do Futuro, projeto social de iniciação esportiva em Vila Velha, onde mora, com o objetivo de desenvolver o atletismo na região.

Pouco menos de um ano após disputar os Jogos Olímpicos pela primeira vez, o atleta acredita que o reality pode levá-lo a novas conquistas. “Ganhar uma medalha olímpica é um dos meus maiores sonhos, talvez o maior. Mas quero muito construir uma boa casa para a minha família e viajar o mundo, conhecer lugares paradisíacos”.

Acostumado a ficar longe de casa para as competições, o velocista agora tem um novo motivo para sentir saudade: o filho, de apenas quatro meses. “Queria ser pai cedo, ver meu filho torcendo por mim em uma arquibancada. É uma experiência incrível! Só quero aprender com ele, crescer, amadurecer e poder dar tudo de melhor”, vibra.

“Solteiro e na pista”, ele promete se divertir muito nas festas do BBB22, mas sem deixar o jogo de lado. “Sou movido a desafios, novas experiências. É uma competição e eu sou muito competitivo, gosto de jogar”. E garante:

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.