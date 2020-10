Atletas do sub-20 do Vitória estão com coronavírus

Um grupo de atletas do elenco sub-20 do Vitória está com coronavírus. "O Esporte Clube Vitória informa que um grupo de atletas da categoria sub-20 foi diagnosticado com a Covid-19, após exame realizado recentemente, atendendo ao protocolo da Comissão Médica Especial da CBF. Vale ressaltar que os atletas apresentam sintomas leves e alguns deles já estão recuperados, participando normalmente das atividades", diz um trecho do comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira (14) pelo clube.

Sem especificar quantos jogadores estão infectados, o clube informou que os que ainda se recuperam da doença estão assintomáticos e em isolamento. O time sub-20 entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da categoria nesta quarta-feira, às 15h, contra o rival Bahia, no estádio de Praia de Forte.

O atacante Hitalo, 19 anos, é um dos jogadores que cotraíram a covid-19. Ele ficou fora por duas partidas e agora retorna contra o Bahia. "Estava vindo com uma sequência muito boa, procurando sempre evoluir, individual e coletivamente. Infelizmente esses dias que fiquei afastado atrapalharam um pouco essa crescente, porque é muito ruim ficar fora dos treinos, jogos e também do nosso ambiente, mas Deus sabe de todas as coisas e espero voltar bem para ajudar a equipe", afirmou o atleta.

O atacante está ansioso para a partida contra o maior rival pela importância do confronto. O Vitória perdeu os dois últimos jogos e soma quatro pontos em cinco rodadas. "Não vejo a hora de voltar logo e ajudar meus companheiros. Ainda mais em um clássico, que gosto de jogar partidas assim, jogos grandes, pois é sempre bom atuar com a adrenalina e concentração lá em cima. É uma motivação maior e isso ajuda muito. Espero manter o desempenho que apresentei no início da temporada e vamos buscar essa vitória, que é muito importante", disse Hitalo.

Confira na íntegra o comunicado oficial divulgada pelo Vitória:

Vale ressaltar que os atletas apresentam sintomas leves e alguns deles já estão recuperados, participando normalmente das atividades. Os que ainda aguardam passar o tempo do isolamento estão assintomáticos, não oferecem nenhum risco e o clube segue adotando todas as providências previstas no protocolo do Ministério da Saúde.

A equipe sub-20 participa atualmente do Campeonato Brasileiro. Domingo passado (11) jogou no Barradão contra o Ceará e nesta quarta-feira (14) enfrentará o Bahia, no Centro de Treinamento da Praia do Forte".