Ato de Marcelo Freixo é interrompido por apoiadores armados de Rodrigo Amorim; assista

O ato de Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro, teve de ser interrompido na manhã deste sábado (16), após o deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB-RJ) fazer ameaças durante a ação.

Tudo ocorreu na Praça Sans Pena, na Barra da Tijuca. Rodrigo é o mesmo que quebrou a placa em homenagem a Marielle Franco, morta em 2018. No mesmo local, o deputado estava com apoiadores armados, que ameaçaram Freixo e os outros militantes que seguiam o ato.

A pré-candidata a deputada estadual Elika Takimoto (PT-RJ), gravou o momento exato em que Rodrigo apareceu de repente com o grupo de apoiadores empurrando e fazendo diversas ameaças.

"A gente estava pacificamente caminhando com o Freixo - a agenda foi divulgada publicamente - e a turma do Rodrigo Amorim chegou aqui armada, fazendo questão de falar que estavam armados, gritando com aquela postura miliciana, xingando: maconheiro, Lula ladrão... coagindo a gente. O Freixo se retirou para não causar confusão", disse ao site Fórum.

Elika, junto com os outros apoiadores de Freixo, farão denúncias na polícia e na Justiça Eleitoral. Ela também lamentou que a situação tenha ocorrido dias após a morte do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, assassinado pelo policial bolsonarista Jorge Guaranho.

"Foi muito triste, muito triste. Isso está acontecendo uma semana depois do Marcelo Arruda ser assassinado e a delegada fala que não foi crime político. É isso, dá mais abertura para mais violências como essas", falou.