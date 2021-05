Ato Virtual da Ufba supera 46 mil visualizações no YouTube

Educação contra a Barbárie. Esse foi o tema da Live encabeçada pela Reitoria da Ufba nesta terça-feira (18) para falar sobre a grave situação das universidades públicas brasileiras. O Ato virtual já superou as 46 mil visualizações e teve participação de artistas como Daniela Mercur; interlectuais como o reitor da Ufba, João Carlos Salles e Angela Guimarães, presidenta nacional da União de Negros pela Igualdade (UNEGRO).

"Esse é um ato possível, especial e organizado pela Reitoria da Ufba com aval de nosso Conselho, com apoio de várias entidades estudantis", disse o Reitor João Carlos Salles.

Assim como diversas Universidades Federais, a Ufba teve seu orçamento atingido de maneira pesada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. O previsto para a maior Universidade baiana é de receber pelo menos R$30,4 milhões a menos do que em 2020.

O valor total reduzirá de R$ 163.309 milhões para R$ 133.385 milhões, orçamento menor que o de 2011 e que não tinha sido visto desde então. Naquele ano, a universidade recebeu R$139.503 milhões do Ministério da Educação (MEC).

“O orçamento previsto para 2021 nos remete ao de 10 anos atrás. Iremos retornar a valores inferiores aos de 2011. Isso é absolutamente insustentável”, disse Eduardo Mota, pró-reitor de Planejamento e Orçamento (Proplan).

Todo ato, com as intervenções artísticas e falas de participantes esta disponível no canal da TV Ufba. Ao todo, são mais de 3h de conteúdo. Confira logo abaixo.