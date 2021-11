Ator André Gonçalves usará tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar

O ator André Gonçalves vai cumprir prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina, usando tornozeira eletrônica em sua casa, no Rio de Janeiro, assim que for notificado. A informação é de O Globo.

A jornalista e atriz Cynthia Benini move um processo contra André por dívidas com a pensão alimentícia da filha que os dois tiveram. André vive no Rio com a atual esposa, a também atriz Danielle Winits.

"O André vai cumprir a (prisão) domiciliar, tendo em vista que está desempregado e não tem como arcar com a dívida nesse momento", diz o advogado dele, Sylvio Guerra. Ele afirma que assim que a vida profissional de André for retomada, ele vai voltar a pagar as pensões. "Tudo o que ele mais quer é voltar a trabalhar e cumprir as responsabilidades como pai".

A decisão, divulgada na terça, determina que o ator fique em 60 dias em prisão domiciliar, com uso da tornozeleira eletrônica. Ele ainda não foi notificado. A defesa diz que no momento não tomará nenhuma medida para recorrer.

O ator deve cerca de R$ 350 mil em pensão da filha Valentina, de 18 anos. Os dois mantinham bom relacionamento. O valor mensal da pensão é de R$ 4,5 mil e a dívida foi se acumulando.

Demitido em 2016, André está inadiplente desde 2017 e a dívida atual inclui juros e correção monetária. Ek julho desse ano, ele teve bens penhorados por conta da dívida.

O advogado diz que até ser demitido, André tinha o valor da pensão dos três filhos descontados diretamente na folha de pagamento. Sem emprego, passou a pagar parte do valor, sem condição de arcar com tudo, diz.

"Os juízes vinham acolhendo nossas ponderações e provas, de que sem emprego ele não tem como arcar com a pensão integralmente. Mas neste período ele nunca deixou os filhos totalmente desemparados. Sempre que faz um trabalho, ele paga alguma coisa, mas não o valor integral", explica o defensor.

André é pai ainda de Manuela, 23 anos, da relação com Tereza Seiblitz, e de Pedro Arthur, 19, com Myrian Rios. Desde 2016, ele é casado com Winits.