Ator Arthur Aguiar é o primeiro participante do Camarote do BBB

O primeiro participante do Camarote do Big Brother Brasil 22 é o ator e cantor Arthur Aguiar, de 32 anos. Ele era um dos nomes cotados para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Nascido na capital do Rio de Janeiro, antes de iniciar a carreira artística, Arthur foi atleta profissional de natação por dez anos, quando conquistou medalhas e títulos em competições nacionais.

O ator é casado com a musa fitness Mayra Cardi, com tem uma filha de 3 anos. A influenciadora virou assunto nas redes sociais após desativar o perfil no Instagram nesta sexta-feira (14) e aumentar as especulações sobre a entrada do marido no BBB.

Arthur conta que se sentiu privilegiado ao receber o convite para integrar o Camarote do BBB 22 e já adianta o que pretende fazer com as recompensas que o programa pode proporcionar: “Quero entregar tudo o que puder para a minha família”, destaca. A convivência com os outros brothers pode não ser tão fácil, já que se considera teimoso e sistemático. Ele revela ainda que costuma guardar seus sentimentos. O ex-atleta de natação já anuncia sua disposição para o game: “Só caio na água para ganhar”, aposta.

Para Arthur, a entrada no Big Brother Brasil é uma chance de melhorar e de mostrar quem é. “O BBB é uma grande oportunidade de recomeço que Deus está me dando”, avalia.

Arthur Aguiar realizou diversos trabalhos na televisão e na música, como cantor. Integrou as bandas Rebeldes e F.U.S.S.C.A e tem canções gravadas em carreira solo.

Na TV Globo, atuou nas novelas ‘Em Família’, ‘Malhação Sonhos’, ‘Êta Mundo Bom!’, ‘O Outro Lado do Paraíso’, entre outras participações especiais. Esteve ainda no elenco da 12ª temporada da ‘Dança dos Famosos’ e da ‘Super Dança dos Famosos’.

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.