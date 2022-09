Ator baiano e filha de Mano Brown denunciam racismo e agressão no Rock in Rio

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um casal discutindo com outras pessoas na plateia do Rock in Rio. Trata-se de Domenica Dias, filha do rapper Mano Brown, e do ator baiano Danilo Mesquita. A atriz contou, em seu Instagram, que foi agredida por outro casal que estava em sua frente.

Domenica explicou que estava na plateia do Palco Sunset assistindo um show quando duas pessoas começaram a empurrá-la e pisarem nos pés dela. "Mesmo com a insistência nas agressões, somente tentei desviar dela em todas as vezes", relatou.

Seu namorado, Danilo Mesquita, fez de tudo para que sua companheira não fosse atingida pelas provocações e esbarrões. A mulher questionou o motivo dos dois estarem 'tocando nela' e a filha de Mano Brown explicou que não estava fazendo nada.

"Respondemos que estávamos no nosso canto, que era ela quem estava me machucando e que não queríamos confusão. Neste momento, o homem que a acompanhava, covardemente, deu um soco no rosto do Danilo. De forma instintiva, eu tentei reagir à agressão e fui atingida no olho. Em seguida, o casal, covardemente, sumiu no meio da multidão".

Domenica ainda comentou que o vídeo que circula nas redes sociais não mostra a situação completa, apenas a parte em que Danilo se exaltou após o namorado da mulher ter agredido o ator no rosto.

"O vídeo que está circulando na internet foi gravado após a evasão do casal agressor. Estávamos indignados com o ataque de motivação racista, que fica explícito pelo fato de eu ser uma das únicas pessoas pretas naquele contexto no meio de um espetáculo que visava enaltecer o trabalho e a obra de mulheres pretas", disse.

A artista completou lamentando que o momento em que ela assistia o show, focado em mulheres pretas no poder, foi interrompido por pessoas que queriam causar confusão.