Ator da Broadway tem perna amputada por causa do coronavírus

Nick Cordero, ator da Broadway, teve que amputar a perna direita após apresentar complicações causadas pelo novo coronavírus, informou sua esposa neste sábado (18). Considerado um artista de grande renome, a estrela já foi indicada ao Tony Awards e luta contra a Covid-19 há mais de duas semanas.

Segundo Amanda Kloots, o marido começou a ter problemas de coagulação na perna direita e o sangue não conseguia chegar até os pés. Ainda de acordo com ela, o ator fez tratamento com anticoagulantes, que corrigiram o problema, mas começaram a afetar sua pressão arterial e causando sangramento no intestino.

Kloots usou a hashtag #wakeupnick (#acordenick, em português) e pediu aos fãs que enviassem seus vídeos dançando e pedindo para que ele acordasse.

"Ele passou pela cirurgia, que é realmente grande porque obviamente seu corpo está muito fraco", disse Kloots. "Espero que ele apenas relaxe e descanse." Segundo ela, tudo correu bem.

Seus amigos iniciaram uma campanha para ajudá-los a pagar as contas do hospital e tornar sua cadeira de rodas acessível, disse Kloots.