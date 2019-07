Ator da Disney morreu durante crise de convulsão, diz família

O astro do Disney Channel Cameron Boyce, que morreu no sábado aos 20 anos, sofreu uma convulsão causada por epilepsia, segundo comunicado divulgado por um porta-voz da família.

"A morte trágica de Cameron foi devido a uma convulsão resultado de uma condição médica contínua, a epilepsia", disse o porta-voz à E! Notícia. "Nós ainda estamos tentando encontrar nosso caminho em meio a este momento extremamente doloroso."

Boyce, que ficou conhecido por seus papéis em Descendentes e Jessie, do Disney Channel, teve a convulsão fatal durante o sono. Casos como esse acontecem durante o chamado SUDEP, termo em inglês que se refere à morte súbita inexplicada em ataques de epilepsia.

Pessoas próximas ao ator pediram privacidade “para que a família e todos os que o conheceram e o amavam possam lamentar sua perda e tomar providências para seu funeral - o que, por si só, é agonizante”.

O ator Adam Sandler, que estrelou com Boyce no filme de 2010 Gente Grande, publicou uma foto dele no Twitter: “Muito jovem. Muito doce. Muito engraçado. O garoto mais legal, mais talentoso e mais decente do mundo. "

Boyce poderá ser visto em Descendentes 3, que chega ao Disney Channel brasileiro no dia 9 de agosto.