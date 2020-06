Ator da Globo revela ser gay e perde seguidores: 'Espero que não falte trabalho'

O ator Igor Cosso, conhecido pelo papel de "Júnior" na novela "Salve-se Quem Puder", revelou a sexualidade aos fãs nesse sábado, 27. Na ocasião, ele publicou foto com o namorado e agradeceu pelas energias boas, desejando que todos fossem orgulhosos por si mesmos, em referência à data do Orgulho LGBTQIA+, que é neste domingo, 28.

O ator, em um primeiro momento, publicou uma foto de dois homens se beijando, com mensagem de apoio, o que não agradou seu público e o fez perder seguidores. "Orgulho e respeito", escreveu na legenda foto. Ao perder seguidores , ele publicou a foto com o próprio namorado e afirmou: “Já que é pra perder seguidores, uma foto minha mais clara e bonita de amor. Obrigado pelas energias boas! Sejamos felizes e orgulhosos de nós mesmos, sempre!", disse.

Após a repercussão, o ator falou sobre o assunto e disse temer perder trabalhos com isso. “Parece que eu acabei dando um passo importante pra mim hoje. Que eu possa ser exemplo de caráter, coragem e liberdade pra todxs que acompanham meu trabalho como ator (espero que não falte trabalho, porque esse sempre foi o meu medo)”, falou.

O Igor ainda publicou carta aberta para si mesmo, afirmando que tudo que passou antes ficou para trás. "Quanto tempo a gente sonhou com isso?! Quantas situacões chatas a gente já passou que só a gente sabe? Quanto medo você já sentiu de não conseguir mais ser ator de TV e fazer o que mais ama nessa vida? Agora relaxa que isso tudo ficou pra trás", disse.

Igor ainda afirmou que uma nova era começou para ele. "Você tá mais próximo do artista que vive em construção dentro de você, as pessoas vão te conhecer mais e saber do cara maneiro que você é", comemorou. "Eu tô muito orgulhoso da gente. Agora pode tomar seu cafe e dar um beijo no seu namorado", finalizou.