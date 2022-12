Ator de 'As Branquelas' compartilha vídeo de baiano dançando no Catar; assista

Parece que Cristian Bell conseguiu 'zerar a vida' ao publicar o vídeo dançando no Catar com outros brasileiros. Isso porque o ator Marlon Wayans, do filme As Branquelas, compartilhou a gravação no Instagram com a montagem do áudio da batalha de dança do longa.

Na legenda, Marlon brinca que após 20 anos da estreia do filme, além do sucesso no Brasil, ele não imaginava que iria fazer tanto sucesso, principalmente por ter estrelas negras na comédia.

"Enquanto isso no Qatar houve uma grande batalha #AsBranquelas. Durante anos me disseram que estrelas negras e comédia não vendem no estrangeiro... sim, tudo bem, porém, 20 anos depois... #clássico", escreveu.

Batalha no Catar

Em conversa ao UOL Esporte, Cristian contou que estava passando por uma praça conhecida por encontros de torcedores, quando observou o grupo libanês fazendo a dança típica do país. Sem perder tempo, o influenciador baiano decidiu desafiá-los. Atualmente, o vídeo já ultrapassou a marca de mais de um milhão de curtidas, além

"A gente viu eles (libaneses) dançando e resolveu entrar dançando a música deles. Logo de cara, entenderam que estavam sendo desafiados, mesmo sem a gente falar nada", comentou. Com um trunfo na manga, Cristian resolveu colocar em prática as dancinhas do "Tubarão, te amo", canção famosa nas redes sociais.