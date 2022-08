Ator de Cobra Kai faz homenagem de aniversário para Bruna Marquezine

Uma das atrizes mais bem sucedidas do Brasil, Bruna Marquezine, completa 27 anos nesta quinta-feira (04). Ela, querida por vários amigos, recebeu diversas declarações nas redes sociais, incluindo a do colega de elenco do filme Besouro Azul (DC), Xolo Mariduena.

O artista internacional está em terras brasileiras com a famosa e escreveu uma bela homenagem para Bruna. "Feliz aniversário, monstro da fofoca. Até depois de gravar um filme inteiro juntos, você ainda me aguenta, o que significa que você merece o aniversário mais feliz de todos", escreveu Xolo.

"Obrigado por pedir todas as sobremesas que comemos, me ensinar as melhores frases - 'filha da p*ta' tem sido minha favorita até agora -, mas, acima de tudo, obrigado por ser a coisa mais boba", completou o famoso.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Juntos?

Em um vídeo, feito por uma pessoa que passava de barco, em Angra dos Reis, é possível ver Bruna e Xolo no maior clima de romance. A famosa nada até o ator e o beija no rosto, pausando em seguida ao perceber que estava sendo gravada.